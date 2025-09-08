Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Автобусные маршруты у станции метро "Корниловская" изменятся с 13 сентября, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что маршрут №504 получит новый номер 164. Вместо улицы Адмирала Корнилова автобусы пойдут по Проектируемому проезду №7502. Остановка у метро "Корниловская" будет только в сторону поселка Мосрентген. Маршрут №804 получит новый номер 184. Автобусы пойдут по улице Адмирала Корнилова без заезда к остановке "Лещинский ручей".

Также автобусы №446 получат новый номер с186. Вместо участка улицы Адмирала Корнилова они пойдут по Проектируемому проезду №7502 и будут заезжать к остановкам у станции метро "Корниловская" в обе стороны.

В ведомстве подчеркнули, что данные изменения необходимы для улучшения подвоза жителей поселка Мосрентген к метро и вводятся после открытия новых дорог.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что маршруты автобусов в районе Коньково изменятся после открытия нового участка Троицкой линии метро. Так, маршрут №196 будет работать на участке от метро "Калужская" до метро "Ленинский проспект", благодаря чему появится частый маршрут по улице Профсоюзная у метро "Академическая".