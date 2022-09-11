Восстановлено движение трамваев на улице Сергея Эйзенштейна

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Движение трамваев № 17 восстановлено в районе остановки "Улица Сергея Эйзенштейна". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее маршрут был временно изменен из-за задержки по техническим причинам.

До этого сообщалось, что водитель не уступил дорогу трамваю на улице Измайловский Вал. Это привело к аварии и задержке трамваев. Нарушитель заплатит более 900 тысяч рублей.

Из-за инцидента, произошедшего 20 апреля, движение трамваев по четырем маршрутам остановилось на полчаса. Пассажирам пришлось перестраивать свои маршруты и менять планы.