Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы в ночь на воскресенье, 11 сентября, задержали и отменили более 20 рейсов.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписания", в Домодедово задержаны 11 рейсов и отменено два.

Во Внуково задержали пять рейсов и отменили два. Также один рейс задержан в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что время перелета между Москвой, Санкт-Петербургом и Сочи, Турцией сократилось примерно на 35 минут. Отмечалось, что самолеты теперь смогут летать через Волгоград и Астрахань, а не облетать территорию через Казахстан. При этом полеты разрешили на высоте выше 10 000 метров.

