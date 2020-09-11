Авиакомпания Emirates выполнила первый рейс в Домодедово после снятия ограничений

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Авиакомпания Emirates в пятницу выполнила первый рейс в столичный аэропорт Домодедово после возобновления международного авиасообщения между РФ и ОАЭ. Об этом говорится на сайте московской воздушной гавани.
"Возобновление полетов Emirates – знаковое событие для рынка и, прежде всего, для пассажиров, которые впервые за долгое время могут вылететь в Дубай. Старт регулярных рейсов показывает, что авиация готова к началу восстановления регулярных международных рейсов с учетом новых требований санитарной безопасности", – сказал директор аэропорта Домодедово Игорь Борисов.
Стало известно, что Emirates начнет выполнять два еженедельных рейса. По пятницам будут вылетать самолеты из Дубая в 10:00 по местному времени, в российской столице он приземлятся в 14:25.
Так, обратный рейс из Москвы будет в 17:35, прилет в Дубай в – 16:15.
По субботам вылет из Дубая в 16:15, прилет в Домодедово – в 20:30. Обратный рейс: вылет из Домодедово в 23:20, прилет в Дубай – на следующий день в 5:30.
"Россия является очень важным рынком для нас, и сегодня мы рады приветствовать первый пассажирский рейс авиакомпании в столицу. Мы хотим поблагодарить наших партнеров и менеджмент аэропорта за их постоянную поддержку", – обращает внимание директор авиакомпании по России и СНГ Вадим Бесперстов.
Отмечается, что аэропорт Домодедово и Emirates сотрудничают с 2003 года.
Ранее российским авиакомпаниям разрешили полеты в ОАЭ и на Мальдивы. Туристам по прилете необходимо сдать тест на COVID-19, а до получения результатов исследования необходимо соблюдать режим самоизоляции.
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