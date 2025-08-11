Форма поиска по сайту

11 августа, 15:59

Сняты ограничения в аэропорту Казани

Фото: 123RF/merydolla

Аэропорт Казани возобновил прием и отправку рейсов после снятия всех ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, запреты вводились в целях обеспечения безопасности полетов гражданских судов. По этой же причине аналогичные ограничения начали действовать в гавани Оренбурга.

Аэровокзал Казани частично приостановил свою деятельность в 13:42 по московскому времени. В понедельник, 11 августа, схожие запреты объявлялись в аэропортах Самары, Саратова и Волгограда.

В первых двух они были сняты, а в последнем еще продолжают действовать.

