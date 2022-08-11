Трамваи задерживаются на Краснобогатырской улице по техпричинам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трамваи №2, 7, 13 и 11 задерживаются по техническим причинам на Краснобогатырской улице в районе остановки "Богородский храм". Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Уточняется, что маршруты временно изменены. Пассажирам рекомендовали следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что водитель, не уступивший дорогу трамваю на улице Измайловский Вал, что привело к аварии и задержке трамваев, заплатит более 900 тысяч рублей.

Из-за инцидента, произошедшего 20 апреля, движение трамваев по четырем маршрутам остановилось на полчаса. Пассажирам пришлось перестраивать свои маршруты и менять планы.