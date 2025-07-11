Отклонения поездов от расписания зафиксированы на МЦД-4

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) следуют с незначительным отклонением от графика, заявили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

По данным перевозчика, несколько электричек задерживаются в сторону Железнодорожной из-за остановки состава по техническим причинам на станции Никольское. Он самостоятельно продолжил движение, идущие следом за ним поезда временно проезжали по другому пути. Совместно с Московской железной дорогой (МЖД) принимаются меры для сокращения опозданий.

Ранее несколько составов на Белорусском направлении МЖД задерживались в сторону Москвы из-за нахождения человека на путях на станции Голицыно. Один поезд остановили для работы экстренных служб, после чего он продолжил движение.

До этого пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, аэроэкспрессы и поезда дальнего следования курсировали с увеличенным интервалом из-за задымления в производственном помещении Москва-Товарная-Киевская. Его быстро устранили, о пострадавших информация не поступала.