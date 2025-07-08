Поезда задерживаются на Белорусском направлении МЖД из-за человека на путях

Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Несколько поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в сторону города. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Причиной стало нахождение человека на путях на станции Голицыно, уточнили в компании. Один состав был остановлен для работы экстренных служб. После этого он продолжил движение.

В ЦППК напомнили пассажирам о повышенной опасности на железной дороге и призвали быть внимательными при переходе через пути и соблюдать правила безопасности.

Ранее увеличенный интервал был зафиксирован в движении электричек МЦД-4. В частности, с отклонением от графика курсировали пригородные поезда дальних маршрутов Киевского направления, а также аэроэкспрессы и пассажирские поезда дальнего следования.

Изменения были связаны с задымлением в производственном помещении на станции Москва-Товарная-Киевская. Его быстро устранили. Никто не пострадал. Московская железная дорога (МЖД) также опровергла сообщения СМИ об эвакуации из-за угрозы пожара на Киевском вокзале.