Аэропорт Пулково возобновил работу

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Временные ограничения сняты на прием и выпуск самолетов в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Как уточнил Кореняко, в период действия ограничений на запасные аэродромы направились восемь самолетов, которые выполняли рейс в Санкт-Петербург.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – написал представитель Росавиации.

Ограничения были введены в Пулково утром 11 июля. Запрет, коснувшийся приема и выпуска самолетов, начал действовать с 07:46 по московскому времени.

Позже аэропорт начал принимать и отправлять рейсы по временной схеме. Сотрудники Росавиации и госкорпорации ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе, чтобы обеспечить безопасность полетов.

