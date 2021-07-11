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Транспорт

11 июля, 22:09

Движение на МЦД-1 восстановили после падения человека на пути

транспорт город

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Движение на МЦД-1 восстановили после инцидента с падением человека на пути. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Движение на D1 осуществляется в штатном режиме, остановки по станциям Тестовская и Беговая восстановлены", – уточнили в ведомстве.

По информации Дептранса, ранее задержанные поезда будут вводить в график.

Ранее сообщалось, что в районе станции Славянский бульвар на пути упал человек. В связи с данным инцидентом было затруднено движение поездов в сторону Москвы на МЦД-1 и Белорусском направлении Московской железной дороги.

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