Фото: телеграм-канал метро Москвы

Движение на Филевской линии введено в график. Об этом говорится в Twitter Московского метро.

Движение на Филёвской линии введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 11 июля 2019 г.



До этого сообщалось, что из-за высадки пассажиров были кратковременно увеличены интервалы на Филевской линии. Движение поездов было остановлено от станции "Киевская" до станции "Международная".

10 июля сообщалось о сбое в движении поездов на Бутовской линии столичного метро. Некоторое время не было движения от станции "Улица Старокачаловская" до "Бунинской аллеи". В обратном направлении поезда ходили с увеличенными интервалами, затем движение восстановили.

