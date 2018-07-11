Южный вестибюль метро "Спортивная" и платформа МЦК Лужники возобновили штатную работу

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Южный вестибюль станции "Спортивная" Сокольнической линии метро и платформа МЦК Лужники возобновили работу штатном режиме, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Ранее указанные станции работали только на выход из-за полуфинального матча чемпионата мира по футболу, который проходит в "Лужниках" 11 июля. Встречаются сборные Англии и Хорватии.

Московское метро и МЦК будут работать до 3:00 в ночь с 11 на 12 июля. Продленный график движения введут и на маршрутах наземного транспорта, которыми пользуются болельщики.