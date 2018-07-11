Московское метро и МЦК будут работать дольше в ночь на 12 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московское метро и МЦК будут работать до 3:00 в ночь с 11 на 12 июля, сообщает пресс-служба подземки в Twitter. Изменения в режиме работы ожидаются из-за матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Хорватии, который пройдет на стадионе "Лужники".
При этом уточняется, что движение по всем линиям осуществляется в соответствии с графиком. Работу транспорта продлили, чтобы жители и гости Москвы, которые смотрят поздний матч на стадионе, на фестивале болельщиков на Воробьевых горах, в барах или в гостях, не беспокоились о том, как им добраться домой после завершения игры.
Второй полуфинал пройдет 11 июля в 21:00. Он определит сборную, которая поборется с Францией за звание чемпиона мира FIFA 2018. Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в "Лужниках". Турнир принимали 11 городов России, включая столицу.
Ранее Центральная ППК совместно с РЖД назначила 38 дополнительных поездов на девяти направлениях в ночь с 11 на 12 июля специально для болельщиков матча ЧМ-2018 между сборными командами Англии и Хорватии.
Электрички будут курсировать до трех часов утра. Дополнительные поезда запустят на Курско-Рижском, Горьковском, Ярославском, Казанском, Киевском, Савеловском, Белорусском и Павелецком направлениях.
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