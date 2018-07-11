Общественный транспорт Москвы будет работать до 3:00 из-за матча ЧМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Бесплатные шаттлы и 45 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3:00 в ночь на 12 июля из-за полуфинального матча чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Аналогично продлят работу подземки, МЦК и аэроэкспрессов.
Шаттлы S1 от станции метро "Парк культуры" до стадиона "Лужники", S2 от метро "Ленинский проспект" до Фестиваля болельщиков и S8 от "Киевской" до Фестиваля болельщиков будут курсировать с 17:00 до 3:00. Шаттлы S5, S6, S7 от аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово будут ездить до ближайших станций метро с 18:00 до 3:00. Дольше будут ходить и 45 "спортивных" наземных маршрутов.
Доступно будет аккредитованные такси. Болельщиков со стадиона "Лужники" машины будут ждать на улице Лужники у Олимпийского комитета России, а с Фестиваля болельщиков – на улице Косыгина.
Во время игры изменится режим работы станций рядом со стадионом и фан-зоной чемпионата. В период прибытия болельщиков на стадион будут открыты только на выход южный вестибюль станции "Спортивная", северный вестибюль станции "Воробьевы горы" и станция Лужники МЦК.
Сразу после окончания матча закроют вход с фестиваля болельщиков в южный вестибюль станции "Воробьевы горы" и на станцию "Университет". Ограничения будут действовать примерно с 22:30 до 0:00.
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