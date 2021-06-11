В столичном метро запустили тематический поезд в поддержку сборной РФ на ЧЕ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В московском метро запустили тематический футбольный поезд в поддержку сборной России на чемпионате Европы. Он будет курсировать на Арбатско-Покровской линии.

По словам замначальника столичного метро Юлии Темниковой, данный состав является своеобразной моральной поддержкой российской команды.

"Мы тоже рады, что наши пассажиры будут таким образом приобщаться к спорту и своеобразно болеть в метро за нашу сборную", – сказала она в ходе церемонии запуска в электродепо "Измайлово".

Темникова добавила, что прокатиться на поезде смогут пассажиры Арбатско-Покровской линии в течение месяца. Также в Московском метрополитене появились транспортные карты "Тройка" с изображением игроков сборной России по футболу.

Евро-2020 состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Официальное открытие чемпионата Европы по футболу состоится в Риме, в этот день встретятся сборные Турции и Италии.

Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург. Чемпионат Европы должен был пройти летом прошлого года, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19.