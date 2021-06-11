ФАС предупредила об ответственности за незаконное использование символики УЕФА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в преддверии чемпионата Европы по футболу предупредила об ответственности за незаконное использование символики Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"На территории Российской Федерации стартует проведение матчей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020). ФАС России обращает внимание на необходимость соблюдения требований Федерального закона № 108-ФЗ при размещении рекламы, проведении маркетинговых акций и продаже товаров с символикой чемпионата", – говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что все визуальные образы и товарные знаки Евро-2020 являются утвержденной символикой и охраняются законом, который закрепляет права на них за УЕФА.

"Если недобросовестные предприниматели будут создавать видимость причастности товаров и услуг к материалам чемпионата, охраняемым по закону, то такие попытки будут рассматриваться ФАС России как акт недобросовестной конкуренции и нарушение ФЗ-108", – подчеркнули в службе.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург.

