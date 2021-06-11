Названа дата выхода в почтовое обращение марок, посвященных EURO-2020

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Посвященные чемпионату Европы по футболу марки выйдут в почтовое обращение 11 июня. Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Марка" сообщает "Агентство "Москва".
"11 июня в почтовое обращение выйдут три марки, посвященные чемпионату Европы по футболу EURO-2020", – говорится в сообщении.
На марках изобразят официальную символику чемпионата – кубок и талисман. Тираж каждого экземпляра – 201 тысяча штук. Всего – 67 тысяч листов размером 152 мм на 152 мм. Дополнительно издадут также конверты первого дня, художественную обложку и штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.
EURO-2020 состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Официальное открытие чемпионата Европы по футболу состоится в Риме, в этот день встретятся сборные Турции и Италии.
Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург. Чемпионат Европы должен был пройти летом прошлого года, но был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19.
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