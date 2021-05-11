Первый низкопольный микроавтобус начали тестировать в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тест-драйв первого низкопольного микроавтобуса начали на 520-м маршруте в столице. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что на обкатку вышел автобус "Газель Сити". Он будет курсировать на линии до 1 сентября 2021 года.

"Это тест-драйв, чтобы производитель проверил все системы и то, насколько машина приспособлена к столичным дорогам", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в микроавтобусе есть откидной пандус, места для пассажира с коляской и собакой-поводырем, USB-разъемы, камеры, а также система климат-контроля.

Ранее сообщалось, что в Москве на первые маршруты вышли автобусы, закупленные коммерческими перевозчиками, с которыми город заключил контракты.

Планируется, что до конца июня на 157 обновленных городских маршрутов выйдут более 1,3 тысячи автобусов.