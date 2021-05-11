Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

18:00

Первый низкопольный микроавтобус начали тестировать в Москве

транспорт город

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тест-драйв первого низкопольного микроавтобуса начали на 520-м маршруте в столице. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что на обкатку вышел автобус "Газель Сити". Он будет курсировать на линии до 1 сентября 2021 года.

"Это тест-драйв, чтобы производитель проверил все системы и то, насколько машина приспособлена к столичным дорогам", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в микроавтобусе есть откидной пандус, места для пассажира с коляской и собакой-поводырем, USB-разъемы, камеры, а также система климат-контроля.

Ранее сообщалось, что в Москве на первые маршруты вышли автобусы, закупленные коммерческими перевозчиками, с которыми город заключил контракты.

Планируется, что до конца июня на 157 обновленных городских маршрутов выйдут более 1,3 тысячи автобусов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать