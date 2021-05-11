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Транспорт

14:58

Столичных водителей попросили отказаться от поездок на юго-восток города

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Столичный центр организации дорожного движения призвал водителей отказаться от поездок в зону ограничений в связи с закрытием Люблинско-Дмитровской линии метро после 21:00. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Вторник, 11 мая, – первый рабочий день после ввода ограничений на юго-востоке города, связанных с закрытием станций Люблинской-Дмитровской линии метрополитена.

"Для поездок на личных автомобилях рекомендуем выбрать более позднее время – после 21:00. Вечером в городе прогнозируется 7–8 баллов, но в зонах ограничений будет заметно сложнее", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в ЦОДД добавили, что потерять время можно будет на улицах Краснодонской, Ставропольской, Люблинской, Шкулева и Волжском бульваре, а также на пересечении улиц Гурьянова и Шоссейной.

1 мая участок Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Дубровка" до станции "Волжская" закрылся для строительства тоннеля Большой кольцевой линии. Сообщалось, что ограничения продлятся до 23 мая.

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