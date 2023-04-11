Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро восстановили после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена восстановлено после сбоя. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении.

До этого электропоезда не ходили на участке от "Пражской" до "Бульвара Дмитрия Донского". Движение в обратную сторону осуществлялось с увеличенными интервалами.

Сообщалось, что причиной стал оказавшийся на железнодорожных путях на станции "Аннино" человек. Для его спасения сотрудникам метро пришлось отключить напряжение контактного рельса, из-за чего движение других поездов стало невозможным. Информации о состоянии пассажира не приводилось.



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