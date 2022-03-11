Более 100 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Отмены и задержки вылетов самолетов отмечаются в аэропортах Москвы. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По актуальным данным, в трех столичных аэропортах изменения затронули 102 рейса.

Больше всего корректировок произошло в воздушной гавани Внуково. Там задержали 6 рейсов. При этом 43 самолета там не взлетит вовсе.

В аэропорту Домодедово известно о переносе времени вылета для 1 лайнера. Еще 29 взлетов там отменили.

В свою очередь, в Шереметьево 2 рейса задержали и 21 отменили.

Ранее в столичных аэропортах задержали и отменили почти 90 рейсов. Больше всего корректировок было внесено в расписание Внуково.