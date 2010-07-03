Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Около 40 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах, передает сервис "Яндекс.Расписания".

Так, во Внукове отложили восемь рейсов, а в Шереметьеве – шесть. В свою очередь в Домодедове 19 рейсов задержали и шесть перенесли.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге закрыли из-за метели и ветра.