Аэропорт Домодедово опроверг применение надувного трапа

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Надувной трап для пассажиров рейса Омск – Москва в аэропорту Домодедово не применялся. Информация об этом в интернете не соответствует действительности, сообщает Агентство "Москва".

"Согласно данным системы видеонаблюдения, для обслуживания пассажиров рейса U6388 Омск – Москва, который прилетел в Домодедово в 8:35 по московскому времени, был задействован автотрап", – пояснили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в одном из Telegram-каналов появились сведения о том, что утром 6 марта в Домодедове пассажирам рейса "Уральских авиалиний" пришлось спускаться по аварийному надувному трапу из-за проблем с дверьми самолета.