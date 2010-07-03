В Петербурге из-за непогоды закрыли аэропорт Пулково

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Аэропорт Пулково в Петербурге закрыли из-за метели и ветра, передает РИА Новости.

Он будет недоступен до 14:20. В городе сильный порывистый ветер, обильные осадки и минимальная видимость. Некоторые прибывающие самолеты ушли на запасные аэродромы, часть отправили в зону ожидания.

Затворы Комплекса защитных сооружений в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения. Уровень воды в Неве может повыситься до опасных значений.

В северной столице прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Возможно интенсивное разрушение ледового покрова акватории. Спасатели призывают не выходить на лед водоемов.