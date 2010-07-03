Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли затворы дамбы

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Затворы Комплекса защитных сооружений в Санкт-Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС.

Уровень воды в Неве может повыситься до опасных значений. Максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы ожидается 9 марта в 13:00, по прогнозу +181 сантиметров Балтийской системы высот. Он квалифицируется как "опасное наводнение". Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено.

Сегодня в городе прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Возможно интенсивное разрушение ледового покрова акватории. Спасатели призывают не выходить на лед водоемов.