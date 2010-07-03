В Москве резко ухудшилась погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичных водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

10 марта в городе установилась ветреная погода. Скованные льдом дороги стали скользкими, а в некоторых районах начался сильный снег.

В такой обстановке возможны изменения в расписании авиарейсов. По данным на 10:15, в аэропорту Внуково задержаны два самолета, а в Домодедове отменены четыре рейса и еще восемь задержаны. Тем временем в Аэропорту Шереметьево откладывается вылет 10 рейсов.

Ранее синоптики отмечали, что в воскресенье в Москве и области будет облачно, а также пройдет небольшой дождь. При этом воздух прогреется до шести градусов тепла.

Минувшая суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года. Предыдущий рекорд был установлен 17 февраля.

