В Москве резко ухудшилась погода

Столичных водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
10 марта в городе установилась ветреная погода. Скованные льдом дороги стали скользкими, а в некоторых районах начался сильный снег.
В такой обстановке возможны изменения в расписании авиарейсов. По данным на 10:15, в аэропорту Внуково задержаны два самолета, а в Домодедове отменены четыре рейса и еще восемь задержаны. Тем временем в Аэропорту Шереметьево откладывается вылет 10 рейсов.
Ранее синоптики отмечали, что в воскресенье в Москве и области будет облачно, а также пройдет небольшой дождь. При этом воздух прогреется до шести градусов тепла.
Минувшая суббота стала самым теплым днем в Москве с начала года. Предыдущий рекорд был установлен 17 февраля.
Апрельская погода установится на выходных в Москве
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