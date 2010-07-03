Облачная погода с дождем ждет москвичей 10 марта

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Небольшой дождь и юго-западный ветер с порывами от пяти до 10 метров в секунду придут в Москву 10 марта. По данным портала "Метеоновости", в городе установится облачная погода.

Как отмечают синоптики, регион окажется в зоне влияния циклона с серией атмосферных фронтов. В столице температура будет колебаться от 4 до 6 градусов тепла. В то же время в области столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов выше нуля.

В середине дня атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба, что ощутимо ниже нормы. При этом относительная влажность воздуха достигнет 70%.

Минувшая суббота стала самым теплым днем в Москве с начала 2019 года. К полудню воздух прогрелся до плюс 6,5 градуса. Прежний максимум был отмечен 17 февраля.

Накануне Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности на воскресенье. Горожан предупредили о порывистом ветре и призвали держаться подальше от рекламных щитов и деревьев.

