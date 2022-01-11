Буйную пассажирку рейса Дубай – Екатеринбург заперли в туалете лайнера

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Буйную пассажирку рейса Дубай – Екатеринбург заперли в туалете самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Уральские авиалинии".
По информации местных СМИ, во время полета женщина громко ругалась и смеялась, мешая другим пассажирам. В связи с неблагоприятными погодными условиями самолет совершил посадку в Челябинске, где на борт зашли полицейские. Они приняли решение изолировать пассажирку в туалете до посадки в Екатеринбурге.
"Факт подтверждаем", – заявили в "Уральских авиалиниях", комментируя информацию о запертой в туалете самолета женщине.
Других комментариев по данному инциденту в авиакомпании не предоставили.
Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево задержали супружескую пару, которая устроила дебош на борту самолета, прилетевшего из Бишкека. По данным полиции, мужчина и женщина, которые летели бизнес-классом, употребляли спиртные напитки и мешали другим пассажирам.
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