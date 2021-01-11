Движение транспорта затруднено на основных въездах в Красногорск

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Затруднено движение транспорта на основных въездах в подмосковный Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве рассказали, что затруднения наблюдаются на Ильинском и Волоколамском шоссе. Затор также образовался на Анинской улице из-за возгорания в частном жилом доме.

"Дорожные службы принимают все усилия для скорейшего возобновления проезда. Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим автомобилистов по возможности пользоваться МЦД", – сообщили в пресс-службе Минтранса.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП на путепроводе Руставели полностью перекрыто движение в сторону одноименной улицы. Для проезда организовано движение по второй полосе встречного движения по улице Руставели в направлении улицы Яблочкова.

Накануне затор образовался на участке Волгоградского проспекта в районе пересечения с Есенинским бульваром из-за ДТП с участием трех автомобилей. Там были заняты три полосы.

