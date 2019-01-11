Самолет из Москвы в Белгород развернули по техническим причинам

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Самолет, следовавший из Москвы в Белгород, возвращается в аэропорт Внуково, сообщает Агентство "Москва". Речь идет о рейсе 7R 163 авиакомпании "Руслайн".

Экипаж принял решение вернуть судно в столичный аэропорт по техническим причинам. При этом обратный рейс этой авиакомпании пока не отменен.

В аэропорту Белгорода уточнили, что сейчас решается его статус. Пока вылет самолета авиакомпании "Руслайн" отложен до 15:35.