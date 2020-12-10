В Москве обновят маршруты наземного транспорта коммерческих перевозчиков

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Маршруты наземного транспорта коммерческих перевозчиков в столице обновят в 2021 году, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в колонке на Едином транспортном портале.
"Обновление маршрутов коммерческих перевозчиков – важная часть развития маршрутной сети. Для этого уже сейчас мы проводим конкурс с новыми требованиями к коммерческим перевозчикам. Мы заранее планируем изменения маршрутов и показываем их жителям", – написал Ликсутов, отметив, что требования к перевозчикам стали еще выше.
По его словам, теперь на всех маршрутах будет соблюдаться тактовое расписание. Пассажирам не придется запоминать расписание – следующий автобус придет через определенный промежуток времени.
Комфортнее станут сами автобусы – в них появится больше сидячих мест, климат-контроль, возможность бесконтактной оплаты, Wi-Fi и USB-розетки и единый с автобусами городского перевозчика дизайн.
Кроме того, автобусы будут чаще мыть и дезинфицировать. Штрафы за нарушения повысятся почти в два раза. Ликсутов предложил горожанам высказать свои предложения в форме обратной связи на странице проекта или в чат-боте департамента транспорта @to_deptrans_bot.
"Новые контракты мы заключим в январе, но на маршруты они выйдут только в мае, поэтому у нас есть время собрать и проанализировать все предложения, чтобы на выходе получить маршрутную сеть, полностью отвечающую вашим запросам и проработанную совместно с вами", – отметил заммэра.
Ликсутов напомнил, что сейчас маршруты обеспечиваются двумя перевозчиками: государственными (ГУП "Мосгортранс") и коммерческими.
Ранее заммэра рассказал, что система распознавания лиц Face ID для оплаты проезда в столичном транспорте заработает в 2021 году. Сейчас систему тестируют при сотрудничестве с двумя крупными российскими банками, где уже есть система распознавания лиц.
Камеры, которые распознают лица, стоят на всех турникетах на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Ликсутов подчеркнул, что даже лица в масках система распознает с высокой четкостью.
Кроме того, вице-мэр анонсировал мобильное приложение MaaS (Mobility as a Service, или "Мобильность как услуга"), которое объединит столичный общественный транспорт, велопрокат, такси и каршеринг.
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