Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится 11–12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание ряда электричек на Киевском направлении МЖД изменится с 11 по 12 декабря из-за проведения путевых работ на станции Крекшино. В этот период запустят компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

Работы будут вестись с 22:45 до 9:45. На этот период из расписания выведут некоторые вечерние и утренние поезда. Для проезда в компенсационных автобусах необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

В пресс-службе уточнили, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации на Киевском шоссе и в населенных пунктах по маршруту следования. Пассажиров попросили заранее планировать поездку.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, на сайте и в мобильном приложении Центральной ППК.

Также известно, что в расписании электричек Горьковского направления МЖД появится изменение. С 00:30 до 17:00 12 декабря не будет движения между Реутово и Балашихой.

Перегон Реутово – Балашиха будет закрыт из-за строительства второго пути. В это время пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами.

Ранее сообщалось, что в декабре изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры.