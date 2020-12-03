На Горьковском направлении МЖД изменится расписание электричек

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В расписании электричек Горьковского направления МЖД появятся изменения 5, 6 и 12 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК".

"С 00:30 до 17:00 5, 6 и 12 декабря не будет движения между Реутово и Балашихой. В это время пассажиры смогут воспользоваться компенсационными автобусами. Перегон Реутово – Балашиха будет закрыт из-за строительства второго пути", – говорится в сообщении.

Электропоезда с Курского вокзала отправлением 5:39, 6:34 будут следовать до станции Железнодорожная. Вместо Балашихи ряд поездов, следующих в сторону Курского вокзала, проследует от Железнодорожной в 8:15, 11:10 и 12:19. Поезд, следующий из Фрязева в 11:05, доедет только до Железнодорожной. Из расписания выведут поезда Курский вокзал – Железнодорожная отправлением 9:08, 17:03 и Железнодорожная – Курский вокзал отправлением 8:44, 9:57.

Ранее сообщалось, что в декабре изменится расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги (МЖД) в связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры.