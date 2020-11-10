Движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД перекрыто

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Движение транспорта по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД перекрыто в оба направления, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"Перекрыто движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД в оба направления. На месте работают аварийные службы. Затруднение движения по Рублево-Успенскому шоссе в сторону МКАД – 1,6 километра", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее очевидец сообщил, что на Рублево-Успенском шоссе упал ограничитель высоты из металлоконструкций, залитых бетоном. Конструкция обрушилась на автомобиль Hyundai Sonata.