Свыше 4 500 водителей коммерческих перевозчиков прошли обучение с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала 2021 года в Москве свыше 4 500 водителей коммерческих перевозчиков прошли стажировки и повысили квалификацию. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса.

"Обучение на современных тренажерах организованы на площадках ГУП "Мосгортранс". Водители повторяют теорию, закрепляют ее на тренажерах с инструкторами, осваивают маневры и изучают особенности конкретных маршрутов", – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники предприятия регулярно отрабатывают навыки действий при чрезвычайных ситуациях. Водителей учат своевременной реакции, контраварийному вождению, линейной парковке и экстренному торможению.

В Дептрансе отметили, что такие методы гарантируют безопасность поездок в общественном транспорте.

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