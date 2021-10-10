Свыше 4 500 водителей коммерческих перевозчиков прошли обучение с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С начала 2021 года в Москве свыше 4 500 водителей коммерческих перевозчиков прошли стажировки и повысили квалификацию. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса.
"Обучение на современных тренажерах организованы на площадках ГУП "Мосгортранс". Водители повторяют теорию, закрепляют ее на тренажерах с инструкторами, осваивают маневры и изучают особенности конкретных маршрутов", – говорится в сообщении.
Кроме того, сотрудники предприятия регулярно отрабатывают навыки действий при чрезвычайных ситуациях. Водителей учат своевременной реакции, контраварийному вождению, линейной парковке и экстренному торможению.
В Дептрансе отметили, что такие методы гарантируют безопасность поездок в общественном транспорте.
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