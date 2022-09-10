Около 790 млн поездок совершили пассажиры МЦК за шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 790 миллионов поездок совершили пассажиры МЦК за шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, вместе с запуском МЦК столичные промзоны начали трансформироваться в жилые кварталы.

"Это уникальный для Москвы проект – первая наземная городская ж/д линия, которая полностью поменяла отношение москвичей к железнодорожному транспорту и стала важным этапом в развитии рельсового каркаса города", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что свыше 550 тысяч поездок совершают по МЦК в среднем в сутки. При этом 18 марта зафиксировали рекорд перевозки – 598 000 поездок.

Со дня запуска МЦК пассажиропоток вырос почти на 60%: за первый год существования линии было совершено 98 миллионов поездок, а за шестой год – почти 157 миллионов.

МЦК является одним из самых востребованных видов городского транспорта.

"С коллегами из РЖД рассматриваем возможность запуска здесь двухэтажных поездов, это позволит повысить провозную способность и не снизить при этом комфорт поездок", – сказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Ликсутов рассказал, что в Москве к старту речной навигации 2023 года запустят первые восемь электрических судов. По его словам, суда запустят по первому постоянному маршруту "Парк "Фили" – "Киевский". На данный момент специалисты проводят работы по конечной отделке в четырех доставленных в столицу речных транспортных средствах.

