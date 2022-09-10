Около 790 млн поездок совершили пассажиры МЦК за шесть лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Около 790 миллионов поездок совершили пассажиры МЦК за шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По данным департамента, вместе с запуском МЦК столичные промзоны начали трансформироваться в жилые кварталы.
"Это уникальный для Москвы проект – первая наземная городская ж/д линия, которая полностью поменяла отношение москвичей к железнодорожному транспорту и стала важным этапом в развитии рельсового каркаса города", – говорится в сообщении.
В департаменте отметили, что свыше 550 тысяч поездок совершают по МЦК в среднем в сутки. При этом 18 марта зафиксировали рекорд перевозки – 598 000 поездок.
Со дня запуска МЦК пассажиропоток вырос почти на 60%: за первый год существования линии было совершено 98 миллионов поездок, а за шестой год – почти 157 миллионов.
МЦК является одним из самых востребованных видов городского транспорта.
"С коллегами из РЖД рассматриваем возможность запуска здесь двухэтажных поездов, это позволит повысить провозную способность и не снизить при этом комфорт поездок", – сказал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее Ликсутов рассказал, что в Москве к старту речной навигации 2023 года запустят первые восемь электрических судов. По его словам, суда запустят по первому постоянному маршруту "Парк "Фили" – "Киевский". На данный момент специалисты проводят работы по конечной отделке в четырех доставленных в столицу речных транспортных средствах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: