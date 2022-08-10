Интервалы движения поездов на участке Арбатско-Покровской линии были временно увеличены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Движение поездов на западном участке Арбатско-Покровской линии метро осуществлялось с увеличенными интервалами в связи с проверкой состава, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Дептранс сообщил, что движение вводится в график.

В настоящее время движение на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось, что поезда на западном участке Филевской линии московского метро следуют с увеличенным интервалом в связи с проверкой состава.