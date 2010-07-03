Самолет Москва – Дюссельдорф экстренно сел в Калининграде

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Калининградском аэропорту Храброво самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Представитель авиагавани рассказал, что экипаж самолета, который следовал по маршруту Москва – Дюссельдорф, был вынужден запросить экстренную посадку в Калининграде из-за устроившего скандал на борту самолета гражданина.

После успешной посадки воздушного судна мужчину передали сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящий момент самолет вылетел по запланированному ранее маршруту.

Ранее следовавший из Черногории в Москву самолет экстренно сел в Калуге. Отмечалось, что командир пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание во время рейса, после чего второй пилот принял решение о срочной посадке. Самолет приземлился благополучно. Командир экипажа госпитализирован.

