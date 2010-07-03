Самолет из Черногории в Москву экстренно сел в Калуге

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Командир пассажирского лайнера Montenegro Airlines потерял сознание во время рейса из Тивата (Черногория) в Москву. Об этом сообщили в органах управления воздушным движением.

"Второй пилот связался с диспетчерами и доложил о потере сознания командиром воздушного судна. Тот больше не мог исполнять обязанности. Было решено передать управление второму пилоту и экстренно предоставить возможность для посадки в Калуге", – передает "Интерфакс" слова источника.

Самолет приземлился благополучно. Командир экипажа госпитализирован.

1 июля в аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле совершил посадку пассажирский самолет с поврежденным шасси. На борту было около 150 человек.

Самолет летел из Кельна. В ожидании посадки врачи стянули в воздушную гавань более ста автомобилей и мотоциклов скорой помощи. В воздухе лайнер сопровождали истребители F-16.

