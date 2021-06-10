Москвичам рассказали, как оплатить поездку на МЦД банковской картой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном департаменте транспорта рассказали, как оплатить поездку на МЦД с помощью банковской карты. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.
Данная функция тестировалась в течение двух недель. За это время сервисом воспользовались более 173 тысяч пассажиров, рассказали в Дептрансе.
В ведомстве напомнили, что пассажирам МЦД обязательно нужно валидировать карту при входе и выходе.
"При отсутствии одной из валидаций автоматически будет списан сбор или максимальная стоимость билета, а пересадка на метро не будет бесплатной", – говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что необходимо дважды прикладывать карту или телефон, чтобы система определила, куда и по какому тарифу вы ездите.
Ранее сообщалось, что в столичном транспорте будут работать единые стандарты обслуживания пассажиров.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, власти внедряют единый стандарт обслуживания везде, в том числе на МЦД, в пригородных поездах и автобусах, которые курсируют между столицей и областью.
Новую платформу открыли на станции МЦД-2 Каланчевская
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