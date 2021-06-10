Движение по Волоколамскому тоннелю восстановили после проведения дорожных работ

Фото: Москва 24/Александр Авилов
На севере Москвы восстановили движение по Волоколамскому тоннелю. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Работы завершены. Движение транспорта восстановлено в обоих направлениях", – говорится в сообщении.
Накануне вечером движение в сторону Московской области по тоннелю было полностью перекрыто из-за дорожных работ.
С 11 по 14 июня в Москве также будет ограничено движение по Тверской улице. На участке от Настасьинского переулка до Лесной улицы будут менять асфальт.