Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыли из-за дорожных работ

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Из-за дорожных работ перекрыто движение по Волоколамскому тоннелю в сторону области, сообщает столичный департамент транспорта.

"Движение по Волоколамскому тоннелю перекрыто по направлению в область. Ограничение связано с проведением дорожных работ", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

В Дептрансе призвали водителей учитывать это при планировании маршрутов.

С 11 по 14 июня в Москве также перекроют движение по Тверской улице. На участке от Настасьинского переулка до Лесной улицы будут менять асфальт.