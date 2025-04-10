Сезон летней навигации откроют в столице 24 апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый сезон летней навигации стартует в Москве 24 апреля, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в телеграм-канале Дептранса.

В настоящее время на Северном и Южном речных вокзалах активно ведутся подготовительные работы. Особое внимание уделяется проверке гидротехнических сооружений и причальной инфраструктуры.

Кроме того, специалисты проводят дополнительную уборку территорий, чтобы обеспечить чистоту и порядок на вокзалах и создать комфортные условия для пассажиров круизных судов.

Также в пресс-службе ведомства напомнили о непрерывной работе по обеспечению безопасности и комфорта на речных вокзалах. Она включает в себя проверку и по необходимости ремонт причалов, контроль исправности систем связи, видеозаписи и освещения, а также тестирование противопожарных систем. Работы проводятся вне зависимости от времени года.

Ликсутов отметил, что Москва вернула себе статус порта пяти морей после открытия Северного и Южного речных вокзалов в 2020 и 2023 годах соответственно. Более того, объекты стали новыми точками притяжения для жителей и туристов.

"С начала 2025 года их посетили 350 тысяч человек. Во время нового сезона летней круизной навигации суда отправятся с речных вокзалов в десятки городов и туристических центров России", – заключил вице-мэр.

Ожидается, что в летнюю навигацию на Москве-реке могут начать работу десять новых электросудов. Основная часть пойдет на новый третий маршрут, около 30% – на усиление первых двух.

Вместе с тем в этом году запустят третий регулярный маршрут речного транспорта "Новоспасский – ЗИЛ". На маршруте откроют четыре новых причала: Симоновский, Торпедо, Дербеневская набережная и Новоспасский.