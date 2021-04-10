Первые трамвайные маршруты по эко-шпалам запустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В Москве после ремонта запустили трамвайные пути на Шаболовке, передает Дептранс в своем Telegram-канале.
В ходе работ были установлены новые эко-шпалы, которые сделаны из переработанных отходов. Также специалисты снизили шум на 20 процентов.
"Каждая ваша поездка стала экологичнее, быстрее и тише", – сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что теперь пассажиры могут пользоваться маршрутами №14, 26 и 47. Уточняется, что до ремонтных работ на данных трамваях передвигались порядка 43 тысяч человек.
Оставшиеся участки, где также проводился ремонт, в городе планируют открыть до 10 мая.
Ранее сообщалось, что столичные власти прорабатывают технологию ремонта трамвайных путей, которая позволила бы не останавливать движение на участке. Нововведение позволит ремонтировать трамвайную инфраструктуру незаметно для жителей столицы.
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