Движение на ж/д переезде в Орехово-Зуевском городском округе перекроют 15 февраля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Железнодорожный переезд в Орехово-Зуевском городском округе будет закрыт 15 февраля. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале МЖД.

"Движение автомобилей на переезде, расположенном между остановочными пунктами "90 км" и "95 км", вблизи города Куровское в Московской области будет закрыто с 7:00 до 16:00. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ в зоне переезда", – говорится в публикации.

Рабочие займутся обновлением 11,7 километра рельсошпальной решетки. Автомобилистов призвали выбирать альтернативный маршрут через Шатурское шоссе.

Ранее пассажиров предупреждали об изменении графика движения ряда электричек, следующих по дальним маршрутам на Белорусском направлении Московской железной дороги, в феврале.

Так, технологические окна запланированы на 12–14 февраля с 13:20 до 16:20. В указанный период движение поездов на участке Дорохово – Бородино будет осуществляться по одному маршруту в реверсивном режиме.



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