Фото: телеканал Москва 24

Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП. Об этом говорится в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара, дома 9, корпуса 1, было затруднено движение из-за ДТП. Там столкнулись микроавтобус и такси.

В результате столкновения автомобилей погиб один человек, еще пятеро пострадали, в том числе четыре гражданина Белоруссии.

Рано утром в понедельник также сообщалось об аварии с участием нескольких машин в Лефортовском тоннеле. Пострадал один человек. Из-за происшествия движение транспорта в тоннеле было полностью перекрыто.

