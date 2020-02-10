Фото: телеканал Москва 24
Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП. Об этом говорится в Twitter-аккаунте "Московский транспорт".
"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.
Ранее на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара, дома 9, корпуса 1, было затруднено движение из-за ДТП. Там столкнулись микроавтобус и такси.
В результате столкновения автомобилей погиб один человек, еще пятеро пострадали, в том числе четыре гражданина Белоруссии.
Рано утром в понедельник также сообщалось об аварии с участием нескольких машин в Лефортовском тоннеле. Пострадал один человек. Из-за происшествия движение транспорта в тоннеле было полностью перекрыто.