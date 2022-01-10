Прокуратура организовала проверку S7 из-за задержек рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку деятельности АО "Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) после систематических задержек рейсов и отказов гражданам в перевозке из-за отсутствия свободных мест на борту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, в 2021 году авиакомпания нарушила права не менее 30 пассажиров, из-за чего перевозчик привлекался к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных актов.
В декабре 2021 года и январе 2022 года компания также нарушила права пассажиров на своевременное предоставление авиауслуг в некоторых регионах РФ.
Ранее сообщалось, что Росавиация назначила комиссию по расследованию инцидента, который произошел на борту самолета, следовавшего рейсом Саратов – Москва. Самолет компании S7 подал сигнал тревоги, после чего начал снижение на аэродром назначения. Посадить его удалось без происшествий.
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