В Росавиации проведут проверку по факту разгерметизации на борту самолета Саратов – Москва

18:20
Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Росавиация назначила комиссию по расследованию инцидента, который произошел на борту самолета, следовавшего рейсом Саратов – Москва. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Центральным МТУ Росавиации назначена комиссия по расследованию произошедшего авиационного инцидента с целью установления причин авиационного инцидента с рейсом SBI 1236 Саратов (Гагарин) – Москва (Домодедово) авиакомпании S7 Airlines и выработке соответствующих рекомендаций по безопасности полетов", – заявили в ведомстве.
Инцидент с лайнером, выполнявшим полет рейсом SBI 1236, произошел в пятницу, 24 декабря. Самолет подал сигнал тревоги, после чего начал снижение на аэродром назначения. Посадить его удалось без происшествий.
Позднее стало известно, что во время полета произошла разгерметизация самолета. Авиакомпания S7 Airlines проведет проверку по факту данного нарушения.
Подавший сигнал тревоги борт Саратов – Москва сел в Домодедово
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