S7 проведет расследование по факту инцидента с самолетом Саратов – Москва

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В самолете Boeing 737 Саратов – Москва произошла разгерметизация, по данному факту S7 Airlines проведет расследование, сообщили Агентству "Москва" в авиакомпании.

По информации авиаперевозчика, борт подал сигнал тревоги спустя 30 минут после вылета и принял решение снизиться на рекомендованную высоту 3 тысячи метров.

"Самолет благополучно произвел посадку в Домодедово в 15:08 по московскому времени. На борту самолета Boeing 737 находились 102 пассажира и 6 членов экипажа", – говорится в сообщении.

До этого стало известно, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Саратов – Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение. Тогда лайнер находился над Рязанской областью.

