Подавший сигнал тревоги самолет Саратов – Москва приземлился в Домодедово

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Подавший сигнал тревоги самолет Саратов – Москва благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе аэропорта.

До этого стало известно, что пассажирский самолет, следовавший по маршруту Саратов – Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение. Тогда лайнер находился над Рязанской областью.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Sukhoi Superjet, выполняющий рейс Москва – Белгород, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт Шереметьево.

Сообщалось, что у него сработал датчик неисправности системы управления. В результате случившегося никто не пострадал.

